PODCAST| Rinnad ei pea olema kaksikud, vaid õed

„Tõsiasi on aga see, et viisime 2021. aastal Euroopa naiste seas läbi uuringu, mis näitas, et ligi 38%-l naistest on märkimisväärne asümmeetria,“ ütleb Seeman. Asümmeetria on sealhulgas ka tal endal. Naine meenutab, et uskus pikalt, et on oma asümmeetriliste rindadega üksinda kuni avastas, et naisi, kes on silmitsi täpselt sama väljakutsega, on päris palju. Sellest lihtsalt ei räägita.