Sügava puudega tütrele ise kooli loonud ema: peame mõtlema, mis saab lastest pärast kooli, kui nad peavad vaid sotsiaalvaldkonna toe najal hakkama saama

Karolin on rõõmust pakatav Tartu koolitüdruk, kes täidab oma pere südamed suure armastusega. Ühtlasi on Karolinil raske harvikhaigus, mis tähendab, et ta pole võimeline ei kõndima ega rääkima. Karolini ema on aga supernaine, kes ei ole lasknud olukorral end heidutada. Vastupidi – kaks aastat tagasi võttis naine kätte ja avas Tartus ise kooli, et tema tütrel ja teistel raske ja sügava puudega lastel oleks kool, mis on mõeldud just neile!