Kesk-Eesti pere käib üheskoos Foruses tööampsutamas: soe ja sõbralik õhkkond kutsub alati tagasi

Õed Kairi ja Kelina usuvad, et turvatöö on muutnud nad julgemateks ja enesekindlamateks inimesteks. Lisaks on kasvatanud empaatiavõimet. „Mäletan, et võtsin rallil oma esimesel tööampsul kõike isiklikult, mida mulle öeldi. Aja jooksul on tulnud julgust ja oskan ennast kehtestada ka väljaspool tööd. Foruse töö on õpetanud, et elus ei tohiks erinevaid olukordi karta, vaid tuleb end selgeks teha,“ leiab Kairi.