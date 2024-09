Vanemahüvitise muutus: keda ja kui palju see mõjutab, millega pean arvestama?

Kuigi viimati on peretoetuste ümber ümberkorraldusi ja mõningaid kärpeid, on Eesti endiselt selles osas üks heldemaid riike maailmas. Mida 2026. aasta vanemahüvitise muudatused täpselt tähendavad, keda need mõjutavad ja kui palju riik sellest võidab?