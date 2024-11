Tartu linn plaanib vähendada puuetega laste koolile makstavat toetust. Sügava puudega lapse ema: vahel tahaksin murduda, aga mis saab siis mu lapsest?

Karolini kool on kõikidele oma õpilastele ja nende vanematele andnud võimaluse oma niigi keerulist elu veidigi lihtsustada. Seda seeläbi, et kool ise pakub kõiki teenuseid, mida erivajadustega õpilased vajavad. Olemas on tugiteenused, füsioteraapia, logopeed, eripedagoog ja ka oma bassein. See kool on koht, kus need lapsed, kes vajavad kõige rohkem abi, seda ka saavad.