17 põhjust, mis näitavad, et rinnaga toitmine on kasulik!

+ Rinnapiimas on hulgaliselt toitaineid ja bioaktiivseid ühendeid, nagu vitamiinid, mineraalained, rasvhapped ja immuunfaktorid, millel on tõestatud positiivne mõju tervisele.

+ Rinna imemine rahustab last, on hea tema suuõõne arengule ja hambumuse kujunemisele.

+ Rinnapiim on alati õigel temperatuuril, puhas ja odav.

+ Imetamiseks ei ole vaja ühtegi abivahendit ja last saab rinnaga toita praktiliselt kõikjal. Ka öine toitmine on mugavam.

+ Rinnapiim on erinev ühe toidukorra jooksul, ööpäeva lõikes, suvel ja talvel ning muutub pidevalt lapse kasvades. Näiteks öösiti on piim tihkem ja energiaküllasem, võimaldades söögikordade vahel teha pikemaid pause. Imetamiskorra alguses on piim vesisem, kustutamaks imiku esmast janu. Seejärel muutub piim paksemaks ning rasva ja teiste toitainete poolest kontsentreeritumaks.