Evelin Samuel-Randvere meenutab viimast lapseootust: üheksa kuud näib kestvat igavesti, eriti lõpu poole

"Lapse ootus ja sünd on kõige suurem ime ning olla selles vahetu osaline on tõeline privileeg ja õnn," leiab lauljatar Evelin Samuel-Randvere, kes neid ridu kirjutades ootas oma kolmandat last. "Ei saa sugugi öelda, et elevus ja ärevus oleksid väiksemad kui esimese lapse puhul kaksteist aastat tagasi."



Õnnitleme Evelini Eesti Laulu poolfinaali pääsemise puhul ning taasavaldame tema 2019.aasta veebruaris kirja pandud mõttemõlgutuse.

