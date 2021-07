Šokeerivad kaadrid Eesti laste hammastest | Vaata ja loe, mida teha, et sinu lapse suus mitte kunagi sellist vaatepilti ei avaneks

Kuidas valida lapsele esimest hambaharja? Millist ja mille järgi? Kuidas valida hambapastat ja millal on aeg ka lapsel täiskasvanute oma kasutama hakata? Sa tead ka, et näksida ju ei tohi, ent kas ka seda, mida kindlasti pärast hambapesu teha ei tasuks? Kõigile nendele küsimustele vastab Steinberg Hambaravi hambaarst Kristiina-Maria Steinberg, kes jagab ka šokeerivaid kaadreid laste hammastest, mis on suuhügieeninõuannete eiramise tagajärg.