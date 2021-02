LOE KA: 9 Kuud värskes numbris | Kolm kuud pärast sünnitust taas lapseootel: ma polnud jõudnud taastudagi veel

Me ei olnud seda planeerinud. Me olime planeerinud olla viieliikmeline perekond. Kassiga. Ma imetasin ja ma võtsin pille. Enamasti võtsin neid lausa maniakaalse täpsusega. Ja siis olid need üksikud päevad, mil maniakaalse täpsuse asemel võtsin tableti tund enne või pärast täpset kellaaega.

Aga ma ei unustanud seda kunagi. Ei ainsatki korda.

Ma olin ju vastutustundlik täiskasvanud inimene. Veelgi enam – vastutustundlik täiskasvanud inimene, kellel oli juba kolm last ja äsja ostetud maja, kuhu neljas ei pidanud mahtuma. Ma nutsin, sest ma järsku enam ei mõistnud...