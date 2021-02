Ema ja laps igapäevases tunnetekeerises: püüan temaga olla kannatlik, kuid tihti ei suuda...

Kuna ma ise tundsin puudust kiiretest “rahustitest”, küsisin ühes FB-grupis emadelt: millised on teie nipid, mida kasutate pingelistes olu­kordades, et negatiivsetest emotsioonidest vabaneda? Järgnevalt valik neist.

Püüan lapsega olla kannatlik, kuid tihti ei suuda. Tekkinud draamast tingitud paha emotsioon võib mind närima jääda terveks päevaks. Kui mingi olukord mind ärritab – ja seda ikka tuleb ette –, tahaksin loomupäraselt põgeneda ja rahuneda. Aga väikest last ju üksi ei jäta, et teha kiire jalutuskäik või autosõit. Nii aitab vaid aeg. Kui laps on järgmisel päeval lasteaias, saan teha asju, mis mu tassi täidavad. Päev täiskasvanute seltskonnas, olgu tööl või kodus, paneb unustama draamad ja jonnihood.

Tean, et see, kuidas reageerime eri olukordadele, oleneb iseloomust ja sellest, kas su enda tass on tühi või täis. Esmalt täida enda vajadused ja siis tegele teiste omadega, korrutavad kõik. Sa võid aga anda endast parima ja isegi arvata, et su tass on täis. Kuidas asjalood tegelikult on, saad aimu, kui satud pingelisse olukorda ja on vaja kiirelt reageerida. Mida sa siis teed?

Kõige pingelisem on meil aga magamaminek. Olgu ettehoiatamist ja meelitusi kui palju tahes, miski ei aita – ei ole veenvaks argumendiks vahvad muinasjutud, juba mängitud mängud ega homme ees ootavad tegevused. Magamaminek on ikka kõige halvem asi, millele võib eelneda pikk ringijooksmine mööda maja, riiete korduvalt seljast ärakiskumine, hambapasta puristamine mööda peeglit või süldina põrandale viskumine, samal ajal dramaatiliselt karjudes.

Mõtted juhib draamalt eemale, kui loed numbreid mõttes 50st allapoole – just allapoole, kuna see on keerulisem – või teed peas mõne raske matemaatilise tehte.

Kui laps on närviline, küsi, kas tal on janu, nälg, uni või soovib ta vetsu? Kui ise hakkad närviliseks muutuma, küsi samu küsimusi. Kõrvalda esmane probleemi­allikas ja võimalik, et kaovad ka draamad.

• Nüüd lahendan ümbritseva kaose – koristan ümberkeeratud pudrutaldriku, korjan kokku mööda põrandat laiali loobitud mandariinid vms.

• Annan endale andeks, hingan sügavalt ja lähen eluga edasi.

12. Julgustavad laused ja mantrad

Rahu aitab säilitada mõne lause kordamine, näiteks “Kõik möödub”. Üks ema tunnistas, et tal on ukse kõrval märkmepaber tekstiga “Tänane päev on homme mu poistele ilus mälestus.” Pingeolukorras võib ka korrutada: “Esimesena kasvatan ennast!”

13. Erinevad tinktuurid

Kui vitamiine võiks võtta ennetavalt toonuse hoidmiseks, siis erinevatest meelerahutinktuuridest võib loota kiiremat abi. Sobib ka palderjanitinktuur.

14. Ho’oponopono

Abiks võivad olla mitmesugused eneseabisüsteemid, näiteks Hawaii tervendamismeetod ho’oponopono. Selle aluseks on filosoofia, et kõik, millega elus kokku puutud, on su enda looming. Täpsemalt kohalolu.com/hooponopono. Kriisihetkel sellega tutvuma hakata on hilja, ent kui oled end kurssi viinud, võib see olla iga­päevane abiline. Joogausku inimestele võib sobida jooga “ommi” kordamine üksi või põnnidega.

15. Emotsioonid valla

Ka naerma või nutma puhkemine toob kiire pingelanguse. Või kui muudmoodi ei saa, võid karjuda, kuid sel juhul patja, õues või tühjas vanni­toas. On inimlik lasta oma emotsioonid aeg-ajalt välja. Me vajame pingemaandust samamoodi nagu lapsed.

16. Kui asi läheb käest

Emad tunnistavad, et kui katus väga lendab, näitab see ilmekalt, et enda tass on tühi. Kui selline hetk käes, võiksid lastega rääkida mina-keeles ja sõnastada oma tunded. Näiteks öelda: “Ma olen praegu nii vihane, et lähen korraks teise tuppa, rahunen ja tulen siis teie juurde tagasi.” Lapsed õpivad meie pealt, kuidas keerulisi olukordi lahendada. Kui asi läheb siiski käest ja tõstad häält, palu laste ees vabandust ja selgita, miks nii juhtus. Ja seda jällegi mina-sõnumitena, et lapsed ei hakkaks tundma end süüdi.

Kokkuvõtteks

Olen nüüd ka ise üritanud “õiget” rahunemis­varianti leida ja proovinud neist mõndagi. Minu superravim on sel talvel olnud värske õhk. Olen avastanud, et karge õhk rahustab, ja kuigi lapsega on tülid kerged tulema ka õues, näiteks kui keelan süüa kollast lund, annab jalutuskäik energiat. Samuti olen viimaste nädalate jooksul lubanud endal nutta, see aitab korralikult emotsioonid maha laadida.

Parimat mõju avaldavad mulle aga hetked iseendaga – üksinda joodud hommikukohv, süda­öine filmivaatamine või loovtegevus: kudumine, heegeldamine, kirjutamine. Lisaks tegin nime­kirja lausetega, mis võiksid mind rasketel hetkedel toetada. Luban sel aastal enda kallal kõvasti tööd teha, et olla rahumeelsem ja õnnelikum ema. Tean, et teekond on pikk, ent kindlasti püüdmist väärt.

