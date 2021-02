Vaata, millest Pere ja Kodu värskes numbrist veel juttu tuleb!

Janet tunnistab, et tänaseks on pere beebieluga kohanenud, ent algus oli raskem: "Nii palju oli uut ja mulle tundus, et on rohkesti asju, millest ei räägita. Kõik sõbrannad rääkisid, et ööd on rasked. Meil ei olnud, aga laps nuttis algul väga palju gaasivalude tõttu. Alguses olin rohkem üksi nutva beebiga ega teadnud, mida temaga peale hakata..."

Karmo aga tunnistab, et sünnitusel sai tema alles presside ajal kasulik olla: "Enne seda oli paar tundi natuke naljakas aeg – teine sünnitab kõrval, aga sul midagi teha ei ole. Istud seal ja sööd küpsist ja... (Naerab.)

Nad räägivad avameelselt nii petlikust sisetundest, keerulisest rasedusajast ja sellestki, kuidas pisipoeg endale nime sai