Mõtlesin, et vaene vaevatud ema või isa, üritab lapse kaudu meeleheitlikult nooruses käest lipsanud medalit endale kaela riputada. Lastest on ka nats kahju. Põrutasin endale rusikaga rinnale ja ütlesin, et vot sellist papsi minust ei saa, kes hakkab lapse kaudu poodiumidele ronima...