Lisaks sellele, et ajakirja 9 Kuud pregoskoop räägib igast tähtkujust raseda omapäradest, annab see ka lähedastele soovitusi, kuidas just selle päikesemärgi esindajaga neil keerukal üheksal kuul toime tulla - mida teha või mida vältida.

Muide, on ka üks tähemärk, kellel lähedastele soovitusi jagada pole - nimetagem teda maailma kõige chillimaks rasedaks!

Beebiootel Jäär

Su enese- ja sihikindlus ning armastus füüsiliste väljakutsete vastu teeb sinust konkurentsihimulise naise. Su optimistlik natuur aitab sul kerge vaevaga ka rasedusega kaasnevatest raskustest