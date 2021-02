Kahe väikelapse ema Kristi Saare: mu esimene panus oli vaid 10 eurot, aga võtsin kohe ambitsioonika eesmärgi, et katan investeeringutega kõik pere kulud

Millest Pere ja Kodu värskes numbris veel juttu, loe SIIT

"Ma panin endale paika range miinimumi, millal tulen töölt ära, sest muidu jäängi seda “üks aasta veel” edasi lükkama," räägib Kristi. "Laste sündides veendusin veelgi rohkem, et investeerimine on just õige asi, ja tänasin oma mineviku-mina, et ta oli tubli olnud. Mulle on väga oluline, et saaksin vajadusel tulevikus aidata oma lapsi ja lapselapsi selle asemel, et nemad oleksid sunnitud mind ülal pidama."

Ta kummutab investeerimisega seotud müüte ja annab juhiseid, kuidas iga pere saab oma pere tulevikku kindlustada. "Oma unistuste elu tuleks mõistuse piires elama hakata võimalikult ruttu," innustab ta ja selgitab inimkeeli lahti keerulised asjad