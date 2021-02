Pere ja Kodu veebruarinumbris | Sõna saavad kahe emaga kasvavad lapsed: kui keegi kiusab, siis nad lihtsalt ei tea, et mul on kahe emaga elada hea!

Kui tunnen, et asjad hakkavad üle pea kasvama, töötab minu puhul see, kui haaran ratta või võtan ette jalutuskäigu. Praegu, tänu imelisele talvele, asendab selle mõnikord suusatamine. Pool tundi hiljem on pea selge ja pilved hajunud. Vahel läheb loosi ka autosõidu ja muusika kombo. Spidomeetri­näit püsib normis, kuid muusika detsi­bellid võtavad küll tuurid üles. Olenevalt tujust serveerib Spotify mulle läbi autokõlarite muusikat seinast seina – Genkat või Nublut, ­Aretha Franklinit või Shirley Basseyt või ­Puuluupi. Nimekiri on väga pikk.

Pean tunnistama, et minu hääl tõuseb vahel ikka kõrgemaks, kui ma soovin, sest nii mahedal toonil, kui tahaksin enda unistustes oma kallite poiste vahelisi tülisid lahendada, ma nende tähele­panu kriitilisel hetkel kahjuks ei pälvi. Küll aga usun ma, et igaühel on võimalik leida endale sobiv tehnika, mis aitab paremini saavutada rahu – oma nipid kogus looks kokku meie kaasautor Aveli .

Osavad vanemad on olemas kindlasti ka väljaspool sotsiaalmeediat, kuid mulle tundub, et olukordadele reageerimine ei sõltu mitte ainult vanemlikest oskustest, vaid ka lapse ja ema-isa temperamendist. Oleks liig eeldada, et erineva temperamendiga vanemad reageerivad kõikidele asjadele täpselt samamoodi. Sel teemal peatub ka meie kolumnist Elis , kes püüab taltsutada jonnijat enda sees.



KAANELUGU | Ines Karu-Salo: pere kõrval on oluline isiklik areng

“Vahel on minu elus nii palju emotsioone, et neid on lausa raske maandada – emadus on uskumatult eriline kogemus,” sõnab ettevõtja Ines Karu-Salo (35), kolmese Isabeli ja viiekuuse Meribeli ema.

Ja teie beebi sünnihinne on... kaks!

Pärast beebi sündi avastas Olga end värisevate kätega netist infot otsimast. Ta soovis leida kogemuslugusid, kus laps oleks sündinud madala Apgari hindega, aga lool oleks õnnelik lõpp. Ta jagab oma lugu, et sama sooviga naised leiaks rohkem, mida otsivad!

Läbi mehe pilgu. Andreas Jääger: kuidas hoida suhtes maagiat

Kas sul on juhtunud, et tutvudes võhivõõra inimesega, on esimesest sekundist klapp nii tugev, nagu teaksid teda kuskilt minevikust? Minu ja mu aastase tütre ema Lemme-Liisiga suhtlus just nii algas. Kuidas seda maagiat aga pärast laste sündi mitte kaotada? See pole niisama lihtne.

Kuidas säilitada rahu, kui lained löövad üle pea nii lapsel kui vanemal?

Argiseid tegevusi saadavad meil tugevad emotsioonid – nii minul kui mu nelja-aastasel pojal. Kuidas säilitada rahu igapäevastes stressiolukordades? On see üldse võimalik? Meie hea kaasautor Aveli Pärn uurib ja kogub soovitused loosse.

Neli samast soost vanematega peres kasvavat last: Jube raske, kui su enda riik võitleb sinu pere vastu

Sageli tuuakse põhjenduseks, miks samast soost inimesed ei tohiks koos lapsi kasvatada, see, et nende lapsi hakatakse kiusama koolis ja lastestki kasvavad homod. Kohtusime nelja noorega, kes just sellises peres kasvavad, et uurida, kuidas asjad tegelikult on.

Merle sünnituslugu: kolm rasedust, üks õnnelik pisipoiss

Otsustasime sünnitada väikses Paide haiglas, kuid arst püüdis meid ümber veenda. Et varem oli kaks rasedust katkenud ja olen ülekaaluline, pidi olema suur risk, et midagi läheb valesti...

Kahe lapse ema kogemus: Jah, sa saad ka väikese palga suureks kasvatada ja rohkem lastega koos olemist nautida!