Kahe emaga kasvanud Ingrid: jube raske ikka, kui keegi võitleb su kõige kallimate, sinu pere vastu

Sageli tuuakse põhjenduseks, miks samast soost inimesed ei tohiks koos lapsi kasvatada, see, et nende lapsi hakatakse kiusama koolis ja lastestki kasvavad homod. Saime kokku nelja noorega, kes just sellises peres kasvavad, et uurida, kuidas nad elavad ja mida tunnevad. Nad jagavad naljakaid, aga ka mitte nii meeldivad seiku oma elust. Vestlusringis osalevad Laurits (11), vennad Mattias (10) ja Robert (12) ning Ingrid (20).

"Kui keegi 2. või 3. klassis küsis, et Ingrid, kas su ema on lesbi, taipasin, et on vist tõesti. Aga mu vanemad on hästi toredad. Nad säästsid meid lahutuse käigus inetustest ja mul ei ole sellest ühtegi halba mälestust. Ma suhtlen oma isaga," ütleb Ingrid.

"Ükskord sõimas üks poiss mind koolis pedeks. Ma ütlesin, et ma ei ole pede, ja küsisin, kas ta teab, mis see tähendab – ja ta ütles, et see tähendab imelikku. Ma siis ütlesin, nagu mu vanemad on alati öelnud, et pede on ebaviisakas sõna selle kohta, kui tüdruk armastab tüdrukut või poiss armastab poissi," meenutab Laurits.

"Õpetajad võiksid neid asju koolis seletada, et lastelt endilt ei küsitaks nii palju küsimusi," leiab Mattias, kes on küsimustest ja seletamisest vahel päris väsinud. Koolis puutub ta kokku