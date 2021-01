Keha- ja psühhoterapeut Jaana Saar: see, kuidas isolatsioon mõjutab lapse arengut, sõltub lapsevanematest, mitte poliitikutest

Jaana Saar Foto: erakogu

Last mõjutavad tema vanemad

Jaana tõdeb, et isolatsioon ise ei mõjuta last, küll aga mõjutavad kõige enam lapse arengut ja sotsiaalset keskkonda vanemad. “Teisisõnu – kui praegune olukord mõjutab vanemat, siis seda tunneb ka laps,” toob ta välja ja lisab, et vanem saab olla mõjutatud siis, kui tal endal on piiratud uskumusi, takistustega sotsiaalsed oskused (näiteks: hirm ennast väljendada, enda eest seista, madal emotsionaalne väljendamine, kergelt mõjutatav jne.) tahtmatus ise midagi ette võtta või puudub julgus muuta tegutsemist, mõtlemist.

Ta ütleb, et kui väga ausalt endale otsa vaadata, siis isolatsioon ei tohiks lapse arengut mitte pärssida, vaid annab võimaluse arengut toetada. Mida rohkem olen lapsega koos, seda enam paneb see proovile minu kui vanema suhtlemisoskused, loovuse, tunnete väljendamise ja ühise ruumi jagamine targalt (koosolemise aeg ja igaühe isiklik aeg). “Lapsed on ju nutiseadmetes, olenemata, kas nad käivad koolis või on koduõppel – seega see ei ole ju seotud isolatsiooniga, vaid ajastu ja eeskujuga,” selgitab ta.

Usalduse loomine lapsega

Ka olid tema sõnul sotsiaalsed suhtlusviisid nagunii muutunud ammu enne kriisi. Samuti suhtumine rahasse, koduõpe on hea võimalus õpetada puhvetis kulutamata jäänud raha kogumist. Poed on endiselt lahti, mis ei takista lastel endale aegajalt meelehead lubada. Saab pidada põnevaid ja sügavaid vestlusi ükskõik mis vanuses lapsega, et uurida tema sisemaailma ja jagada enda omi.

“Toon näite vestlusest meie 3-aastase tütrega enne magamaminekut: Mina: “Kallis, mis täna sinu jaoks oli tore ja kas sul oli muresid ka?” Tütar võtab mu käe, vaatab silma ja ütleb: “Kui sa mind niimoodi hoiad, siis sinu ja issi armastus voolab minu sisse.” Paus. “Ja kui te riidlete minuga, siis minu süda solvub” ja asetab vaba käe oma südamele,” toob Jaana näite elust enesest.