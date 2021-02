Ajakirjadest loeme raseduse kohta kui maagilisest ajast, mil naine on kui õide puhkenud. Mõte iseenesest on ju ilus, kuid usun, et enamik naisi, kes on lapseootuse kas või kord läbi teinud, sellega sajaprotsendiliselt ei nõustu. Ja ei ole ka mina siin erand. Just seetõttu otsustasin nüüd rasedusest kirjutada täiesti ausalt. Usun, et paljudele pakub see äratundmisi...