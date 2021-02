Vaata, millest Pere ja Kodu värskes numbrist veel juttu tuleb!

Kuidas leida sobiv kool lapsele, kes tundub vajavat erilisemat lähenemist, kui seda pakuvad mammutkoolid? Oma lugu jagavad kaks peret ja soovitusi annab Rajaleidja spetsialist.

Siiri teadis, et Karlile on vaja leida kool, kus õpetajal on aega temaga eraldi tegelda. Nii valis pere talle esmalt erakooli, mis kodule kõige lähemal. Nad arvasid, et tähtsaim kriteerium – väikesed klassid – tagab hea tulemuse. Kahjuks nii ei läinud ja lumepall alles sealt veerema läkski