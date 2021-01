Ämmaemanda nõuandetelefoni juht: rasedus ja beebi sünd – elu ilusaim aeg! Kuid mitte alati ja mitte kõigile

Vahepeal on keha tublisti kasvanud. Tekkida võivad kõhugaasid, jalatursed, öine magamatus või meeletu uni, jalakrambid. Oi, need jalakrambid. Oma raseduste ajal kasutasin kõiki võimalikke soovitusi jalakrampide leevendamiseks. Muidugi leidus leevendust, kuid päris lahti ma neist ei saanud. Igal ööl kargasin voodist püsti ja haarasin pudeli vedela magneesiumi järele. Lisaks need meeletud kõrvetised.

Kui esimene trimester kuidagi iivelduste, oksendamise, isude või isutuste, tujude ja esimeste märkidega suurenevast kehast üle elatud, saabub kehale korraks hingetõmbe aeg. Vaimne tervis siiski nii palju puhkust ei saa, kuna ees ootavad teise trimestri uuringud ja 20. nädala looteanatoomia. Paljud ei saa rasedust rahulikult nautida enne, kui uuringuvastused käes ja ühes sellega teadmine, et lapsega on kõik korras.

Kui kohe esimesel kuul ei õnnestu rasestuda, tekib paljudel hirm, kas kõik on ikka korras. Täiesti normaalne nähtus on ka kurbus. Aja möödudes võib seks muutuda vaid eesmärgipäraseks mehaaniliseks tegevuseks, kuna vaimne tervis on liigse ootuse tõttu juba häiritud. Tegelikult on rasestumisvõimalus ühes kuus umbes 25%, seega enne nelja kuud pole üldse mõtet muretsema hakata. Arsti poole võiks pöörduda, kui rasestuda on üritatud juba aasta jagu.

Valud

Beebi on hakanud ennast liigutama ja vahel isegi päris kõvasti kõhus põtkima. Vahel nii tugevasti, et on väga valus ja võtab hinge kinni. Seda juhtub eriti raseduse lõpus, kus laps on ennast peaseisu keeranud ja tahab jalad mõnusalt roiete alla sirutada.

Raseduse lõpp võib olla väga raske. Kõik kohad valutavad: puusad, sümfüüs, selg, jalad, käed. Voodis keerates mõtled enne kõik liigutused läbi ja vahel ehk palud kaasa abi, et ta sind teisele küljele tõukaks.

Sümfüüsi ja selja valu korral aitab väga hästi kinesioteipimine. Mõned ämmaemandad on vastava koolituse läbinud ja ka suurtes haiglates saab seda teenust osta. Nutuhood on kerged tekkima raseduse igas faasis ja ka juba planeerimise ajal.

Kätte on jõudnud sünnitus, mida väga paljud kardavad. Vaimne ettevalmistus on väga oluline. Teadmised, mis täpselt protsessi käigus toimuma hakkab, aitab palju kaasa. Seega kuula kindlasti (e-)perekooli loenguid ja vii ennast võimalikult hästi kurssi.

Kui laps on käes, ootab ees imetamine, mis alguses võib valu tõttu olla küllaltki keeruline.

Õiged võtted ja teadmine, et see on mööduv, aitavad õnneks hästi kaasa. Beebist jäid maha ka mitmed ülekilod ja venitusarmid. Keha ei pruugi enam kunagi olla päris samasugune nagu enne rasedust. Kui kõik see aga kõrvale jätta, on sinu käte vahel maailma suurim armastus, mis kestab terve elu!

Millised on aga kolm kõige sagedasemat küsimust, millega ämmaemanda nõuandeliinile pöördutakse?

Kas rase võib tarvitada peavalu korral valuvaigisteid?

Lihtne vastus oleks, et jah. Kaks tabletti kolm korda päevas. Kuid alati peame me uurima pisut rohkem anamneesi, et välistada tervise ohtlikke seisundeid nagu näiteks preeklampsia. Selleks uurime raseduse suurust, varasemaid ja hetkel olevaid probleeme raseduse ajal näitks vererõhk, pearinglus, täpid silmade ees, jalatursed jne

Beebi nutab ja on väga rahutu. Mida teha?