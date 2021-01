20 aastat beebi ootust: arst andis 5% lootust, et ise rasestun, aga kuus kuud hiljem täitus mu soov!

Tükk aega ei leidnud arstid põhjust, miks Merle ei rasestu ja rasedused püsima ei jää. Naine meenutab, et kui tal rasedus 2013. aastal teist korda peetus, oli ta juba 38aastane. Haigla arst pakkus talle laparoskoopiat – operatsiooni, mille käigus saab uurida munajuhade läbitavust ja muud. Seda tehes leiti, et üks munajuha on kinni ja lisaks on tal polü­tsüstilised munasarjad. Arst imestas, kuidas varem polnud keegi selle peale tulnud. “Selsamal opil n-ö puhuti mu munajuhad läbi. Pärast seda andis arst 5% lootust, et ise rasestun. Ja mul läks õnneks – pool aastat hiljem olin lapseootel!”