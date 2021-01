Antidepressandid ja rasedus ehk raske valik: kas ravi on ohutum kui ravita jäämine?

Mõõduka depressiooni korral, siis kui naine on olnud sümptomite vaba vähemalt 6 kuud, võib lõpetada antidepressantide tarvitamise, aga seda ainult arsti järelvalve all. „Psühhoteraapia ja elustiili muutused, näiteks jooga ja mediteerimine, füüsiline treening, värskes õhus viibimine ja stressi minimaliseerimine võivad olla naisele piisavad depressiooniga toime tulemiseks piisavad,“ räägib dr Aluri.

Sünnijärgselt võib esineda vastsündinul närvilisust, ärrituvust, probleeme toitmisega, hüpoglükeemiat (madal veresuhkur) ja toonuse vähenemist. Vahel on vaja last pärast sünnitust intensiivravis mõned päevad jälgida. Antidepressantide kaugmõju lapse arengule ja käitumisele ei ole spetsialistidele veel päris selge.

Vähesed ravimid on raseduse ajal täielikult ohutud. Arsti sõnul on uuringute tulemused antidepressantide mõjust lapsele vastuolulised. Sellest hoolimata on enamik teadlaste poolt leitud riskid väga madalad.

Ravimata haigusel võivad olla kahjulikud mõjud nii emale kui lapsele. Samas võib ka antidepressantide kasutamine raseduse ajal suurendada riske ja probleeme lapsele. „Otsuse langetamisel on oluline kaaluda oma tervise, sündimata lapse tervise ja kogu perekonna heaolu, arvestades ka olemasolevaid lapsi,“ ütleb dr Aluri ja lisab, et oluline on mitte langetada otsust ilma oma raviarstiga konsulteerimata. See tähendab nii naistearsti kui psühhiaatrit.

Raske depressioon

Kuid nii naisele kui lapsele on parem jätkata antidepressantide võtmis siis, kui varasemalt on esinenud raske depressiooni episoode, aga ka siis kui on esinenud bipolaarsed häired või olnud suitsiidi katseid või mõtteid. „Depressioonis rasedatel on suurem oht, et nad ei hoolitse enda eest piisavalt. Ei toitu tervislikult, jätavad vahele arsti visiite, suitsetavad ja tarvitavad alkoholi või narkootikume raseduse ajal,“ hoiatab arst. Riskikäitumine võib viia raseduse katkemise, enneaegse lapse sünni ja lapse madala sünnikaaluni.

Osad antidepressandid on raseduse ajal ohutumad kui teised

Uuringud on arsti sõnul näidanud, et enamus antidepressante eriti SSRI (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid) ja SNRI (serotonin ja noradrenalini tagasihaarde inhibiitorid) peetakse suhteliselt ohututeks. SSRI-d, va paroksetiin ei ole uuringutes tõstnud lapse väärarengute riski. SNRI-sid võib küll raseduse ajal kasutada, aga andmeid selle kohta on oluliselt vähem.

Nende ravimite toimemehhanism on seotud peamiselt keemiliste ühendite monoamiinide tagasihaarde pärssimise ja nende kontsentratsiooni suurenemisega ajus. Paljud monoamiinid täidavad organismis virgatsaine ülesannet. Näiteks mängivad monoamiinid katehoolamiin (adrenaliin) ja serotoniin olulist rolli täiskasvanute aju protsessides, nagu õppimine, mälu, meeleolu kontroll, ärevus, hirm, sotsiaalne ja reproduktiivne käitumine.

Mõned uuringud on leidnud, et paroksetiini tarvitamisel I trimestril esineb lapsel kõrgenenud väärarengute, eriti südamega seotud väärarengute risk. Kuid seegi risk on suhteliselt madal. Rasestumise soovi korral tasuks varakult oma arstiga arutada ning vahetada paroksetiini tarvitamise korral preparaat ohutuma vastu.

„Kui on vaja raseduse ajal jätkata antidepresaantide ravi, siis ei maksa paanikasse sattuda. Enamuse antidepressantidega seotud riskid rasedusele on väga madalad,“ ütleb dr Aluri ja lisab, et ravimata depressiooni tagajärjed võivad olla palju tõsisemad kui potentsiaalne raseduse ajal kasutatavate antidepressantide risk teiste haiguste tekkeks.