Viis beebipoodi, mis abiks nii algajale kui ka kogenud emale

BabyTrio võib tunduda esmapilgul justkui uus e-pood. Tegelikult on tegemist paljude lapseootel ja värskete emade suureks lemmikuks kujunenud Beebikeskuse e-poega, mis on mõeldud nii kodusele kui ka rahvusvahelisele turule. See tähendab, et e-poes on esindatud kõik juba Beebikeskusestki tuntud parimad brändid: Emmaljunga (jalutuskärud, vankrikomplektid), Maxi-Cosi (turvahällid, turvatoolid, jalutuskärud jms), Stokke (vankrikomplektid, söögitoolid, mööbel ja vannid), Quinny (jalutuskärud), BabyDan (turvaväravad, turvatooted), Aerosleep (madratsid ja muud vooditarbed) ning elektroonikatootjad Alecto ja Capidi (beebimonitorid, õhuniisutid jms).

Seega saavad lapsevanemad oma lemmiktooted nüüd mugavalt otse e-poest ära tellida. Tõelisteks klassikuteks kujunenud hitte on BabyTrios palju! Näiteks Emmaljunga lapsevanker, mis tänu oma soojustatud vankrikorvile ning tugeva konstruktsiooniga raamidele on praegusesse külma ja lumisesse talve justkui rusikas silmaauku, sest suudab läbida ka kõige keerukama maastiku. Ka ei pea kartma, et selle pea 100 aasta pikkuse tootmiskogemusega tootja vankrite kvaliteedis oleks tehtud järeleandmisi – vastupidi, üks vanker on valmis teenima mitut last järjest. Turvalisuse ja kvaliteedi pärast ei pea muret tundma ka Maxi-Cosi turvahällide ja -toolidega, mis nopivad igal aastal mitmeid auhindu ning on saanud rahvusvahelistel testidel alati parimaid tulemusi. Samamoodi on paljude lapsevanemate südamed võitnud Voksi soojakotid (eriti Move ja Explorer), mille üdini naturaalsed materjalid tagavad, et laps püsib soojas, ilma et seejuures higistama kipuks.