Emadusmüüdid pihuks ja põrmuks! Piret Järvis-Milder, Karin Rask ja Katariina Ratasepp omast kogemusest: emad, julgege paluda abi

Kui Karini kaks esimest last olid väiksed, käis abikaasa Rasmus Rootsis tööl. Karin tunnistab, et lihtne see polnud. Siis võttis ta end kokku ja palus enda ema appi. Kui Rasmus asus teele Rootsi poole, siis ema Haapsalust Tallinna poole. "Ta oli mul assistendi eest," naerab Karin, kes on emale väga-väga tänulik. Ühel hetkel võttis Karin aga ka hoidja ja läks ise Uuskasutuskeskusesse vabatahtlikuks. "Maksin hoidjale, ise aga tegin tasuta tööd," tunnistab Karin. Kuid seda hingeõmbepausi kodustest asjadest oli talle lihtsalt vaja.