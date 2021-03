Endise riigi­prokuröri Triin Bergmanni uus elu Hollandis: võimalus armastuse pärast Eestist lahkuda tuli õigel ajal, sest läbipõlemise oht oli lähedal

Triin itsitab nagu värskelt armunu, kui uurin, mis on Peteris sellist, et naine hülgas tema kasuks elu Eestis ja karjääri. “Ta on lõbus, hea ja aus kaaslane ning mitte lihtsalt väga hea ratsutaja, vaid ka suure­pärane hobuseinimene,” ütleb ta uhkusenoodiga hääles.