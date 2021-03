Pere ja Kodu märtsinumbris | Ühe lapsega emad: ühiskonna surve saada rohkem lapsi on suur, üks laps justkui polekski midagi!

"Lugedes ühe lapsega piirduvate emade südamlikku lugu seekordsest numbrist, tabasin end taas mõttelt: tegelikult ei ole meil rohkem vaja mitte peent ühiskondlikku survet ja rahasüste, et sünnitada (järjestikku) kolm last, vaid pigem lihtsamini kättesaadavaid ja riiklikult rahastatud tugisüsteeme ja -gruppe kõigile emadele-­isadele, kes vahel tunnevad, et on lapsevanemana sattunud ummikusse.

Üks pealt nähtud seik pani mind mõtlema, kas me pühendunud vanematena ei püüa vahel liiga pingeliselt rajal püsida? Pisike tegelane ukerdab suuskadel – ilmselt on see tema esimene lumerikas talv. “Sa pingutad nii kõvasti!” kordab talle igal sammul püüdlikult teadlik vanem, kes on kuulda võtnud lastepsühholooge: kiitma peaks pingutust, mitte tulemust, ning “tubli” on tühi ja mõttetu sõnakõlks.