Lapsed viimseni pingul ja vihased | Ema: ta karjub kodus, lõhub, peksab asju

Millest Pere ja Kodu märtsinumbris veel juttu, vaata SIIT

“Ta karjub, peksab, lõhub asju. Tal läheb siiani silme eest sõna otseses mõttes mustaks. Viimane kord ähvardas ta mulle kallale tulla ja viskas raamatukogu raamatu puruks,” ohkab kolme lapse ema Anni nukralt. “Igale raevuhoole järgneb kahetsusfaas, mil Herta nutab, palub vabandust, ütleb, et ei vääri meid ja peaks surnud olema. Palub, et aitaksin teda, et see kunagi ei korduks. Siis me nutame koos.”

Ta jutustab, kuidas tütre vihahood tervet peret laastavad ja milles avalduvad. Psühholoogi juures tabas Annit kergendus, et nad pole oma murega üksi ja paljud vanemad maadlevad laste vihahoogudega.

"Viha taga peidavad end hoopis teised emotsioonid," hoiatab Aivi Reiman, kliiniline psühholoog ja pereterapeut. Reiman õpetab, kuidas laps hellalt "lahti muukida", et teda aidata ja iseennast aidata.