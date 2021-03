Enam-vähem selles vanuses saab aru, kas laps haarab teadmisi ise või on teatud asjad mingil meetodil talle selgeks tuubitud. Muidugi, on erandeid!

Usun, et iga lapsevanem soovib oma pisikesele parimat ja nii ka mina. Kooli­katsed on jäänud meie peres nelja aasta taha, kuid on siiani eredalt meeles. Sõidame tihti ühest Tallinna eliitkoolist mööda ja tütar kriiskab kõva häälega: “PÄÄSESIN!”