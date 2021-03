Liina Randpere: mu taastumine sünnitustest on kõike muud kui kerge

Millest Pere ja Kodu märtsinumbris veel juttu, vaata SIIT

“Igasugused rasedusaegsed mured, nagu iiveldus, kõrvetised ja hemorroidid, on mulle vägagi tuttavad. Võtan aga asja nii, et kuni tegu on muredega, mida on võimalik naeratuse taha peita ja mis mind voodi külge ei ahelda, ei lase ma end sellest morjendada!”

Liinat on painanud ka äärmuslik piimapais ja rinnapõletik. Ta jutustab ka iga sünnitusega uuesti lahti rebenevatest õmblustest ja emaka allavajest – see on probleem, millega paljud naised silmitsi seisavad, kuid millest enamasti rääkima ei kiputa. Tegu on seisundiga, kus emakat hoidvate sidemete nõrgenemise tõttu hakkab see pärast sünnitust allapoole vajuma. “Tunnen, kuidas püsti tõustes vajub minu seest kõik välja, ja tegelikult nii ongi,” kinnitab Liina.