Liina Randpere: mul aitas eluga edasi minna see, kui sain teada, et minu muret kogevad paljud emad, aga sellest lihtsalt ei räägita

“Mul oli täna öösel korra nii kummaline olla, et ma juba mõtlesin, et ei saagi teid külla kutsuda,” poetab 39. nädalat rase Liina meile oma koduuksele vastu hõljudes. Ta hullab pildistamisel kahe poja Mathiase (5) ja Klausiga (1 a 11 k) ning veidi pärast meie lahkumist ta sünnitabki. Nii ehibki märtsikuu Pere ja Kodu kaant ilusa raseda naise kõrval veel üks Liina, süles vastsündinud tütreke Jete.

Liinal on juba kahe vanema lapsega olnud tavaks eriline hetk oma elust erilisel moel jäädvustada – alasti, nagu me kõik siia ilma saabume. Nii palume ta ka ajakirja kaanele. Liina ei kiirusta "jah" ütlema. Oma kolmanda sünnituse eel näeb ta välja erakordselt ilus, krapsakas ja enesekindel, kuid mured on peidetud naeratuse taha...

“Tahan lohutada kõiki naisi, kes mu rasedus­aegset vormi ja lühikesi sünnitusi kadestavad, et looduses on alati tasakaal. Minu taastumine sünnitustest on kõike muud kui kerge...” Ta räägib avameelselt probleemidest, mis puudutavad pärast emaks saamist paljusid naisi ja annab soovitusi, kuidas tema on neist üle saanud.