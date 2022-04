Mida nädal aega teha? 7 vaheajapäeva ja 7 tasuta tegevust lapsega lõõgastumiseks

Liikumine võiks kuuluda iga koolivaheaja päeva juurde. Liikumisest algab keha ja vaimu tasakaal – see tugevdab luid ja lihaseid ning on kasulik südamele. Liikumise käigus suurenenud verevool tõstab keha hapniku taset, aitab kehakaalu kontrollida, kiirendab õppimisvõimet ja annab parema une.

Proovige kogu perega seda lõbusat Youtube’i harjutusteseeriat. See 15-minutiline programm on küll inglise keeles, kuid 12 lastele kodus praktiseerimiseks mõeldud harjutust on lihtsasti järgitavad ja annavad võimaluse ka inglise keele oskuse lihvimiseks.





Teisipäev – tervislik smuuti

Söögil ja joogil on hea enesetunde tagamisel väga suur roll. Sööge koos lastega värsket toitu, näiteks köögivilju ja puuvilju ning valmistage koos kodus toitu, mis näitaks lastele, et tervislik toit võib olla ka väga maitsev.

Vaba päeva sisustamiseks tehke koos perega midagi aktiivset. Eesti loodus annab suurepäraseid võimalusi selleks, mida jaapanlased nimetavad Shinrin-yokuks ehk eesti keeles metsas suplemiseks. Teaduslikult on tõestatud, et jalutuskäigud metsas avaldavad positiivset mõju tervisele, näiteks langeb vererõhk ja tugevneb immuunsüsteem.

Uni on põnev teema ja magamiseks on nii palju põhjuseid, aga kas olete koos lastega ka arutanud, miks on kvaliteetne uni kasulik? Magades taastuvad rakud ja paranevad lihased. Uni on ka ajule vajalik, sest magamine võimaldab ajurakkudel mälestusi ümber korraldada ja struktureerida. Magades vabaneb aju jääkainetest ja uni on tähtis ka immuunsüsteemi toetamisel. Piisavad unetunnid ja hea uni on seetõttu väga oluline.