VIDEO | Viie pere pisarateni liigutavad lood: surrogaatemadusest kärgpere, üksikemaduse, samast soost lapsevanemate ja traditsioonilise abieluni

Heidi Hanso võtab meid vastu Pajuvärava talus ja pahvatab: "Arutelu selle üle, milline peremudel on kõige õigem, on sama jabur kui rahaline toetus üksikemadele."

"Ma ei ole kindel, kui suur osa üldse on bioloogilisel sidemel. Mul on oma lastega emotsionaalne side - olen nende sünnihetke juures olnud ja esimene inimene, kes on neid näinud, nendega iga päev koos," räägib Annely, kes kasvatab koos elukaaslase Eevaga lapsi.

"Eelkõige tähendab pere ikkagi armastust. Ma ei kujuta ette, miks peaks pere looma, kui seal pole armastust," leiab ettevõtja Rasmus Rask, kes on oma abikaasa näitlejanna Karin Raskiga abielus olnud üle viieteistkümne aasta ja neil on kolm last.

Video on osa ajakirja Pere ja Kodu missioonist ja sotsiaalsest sõnumist "See on okei", mille eesmärk on ennetada lapsevanemate ja laste vaimse tervise probleeme ning julgustada iga peret tegema just enda perele sobivaid valikuid. Ei ole olemas õiget ega valet peremudelit, kasvatusviisi ega arusaama, kuni kõik pereliikmed on hoitud, armastatud ja terved.