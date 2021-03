Appi! Mida teha, kui kõht ei taastu pärast sünnitust?

On loomulik, et pärast sünnitust peavad naised maadlema soovimatu kõhurasvaga. Kõhurasvast vabanemise vastu aitavad eelkõige treeningud ja tervislik toitumine, kuid nii nagu rasedus on iga naise puhul individuaalne, on seda ka sünnitusjärgne kõhulihaste taastumine. Tavaliselt kulub täielikule taastumisele umbes kuus kuud, aga palju sõltub ka naise eelnevast treenitusest. Pärast sünnitust on oluline taastada lihastunnetus ja selle tõttu soovitatakse alates kuuendast nädalast pärast sünnitust hakata tegema regulaarselt spetsiaalseid hingamisharjutusi ning vaagnapõhja ja kehatüve tugevdavaid harjutusi.

Mis on diastaas ja kas see on normaalne?

Kui pärast sünnitust jälgitakse toitumist ja tehakse mõõdukalt trenni, kuid kõht ei taha kuidagi tagasi tõmbuda, võib süü peituda kõhulihaste väljavenimuses ja diastaasis. Diastaasiks nimetatakse kõhu sirglihaste lahknemist kõhu keskjoonel ja see on raseduse ajal täiesti normaalne protsess, sest lihaseid ühendav sidekirme venib lapseootuse ajal välja. Loode vajab kasvades rohkem ruumi ja lihaste venimine võimaldab ruumi juurde saada. Kui paljudel juhtudel tõmbuvad lihased pärast sünnitust täielikult kokku tagasi, siis osal juhtudest saab lihas ülevenituse tõttu kahjustada ja diastaas jääb pärast sünnitust alles. See võib olla ühtviisi häiriv nii esteetiliselt kui ka funktsionaalselt, põhjustades lihasnõrkust ja seljavalusid. Kui sidekirme lihaste vahel peaks katkema, võib tekkida isegi song. Kindlasti tuleks meeles pidada, et pärast sünnitust tavapärased kõhulihaste harjutused, nagu näiteks istessetõusud, ei sobi, sest nende tegemine võib suurendada tekkinud diastaasi.

Pärast sünnitust rippuvast kõhust ja kõhurasvast vabanemiseks on lihaste taastamisel küll esmatähtis lihastreening, aga kui lihasfastsiad on vähese elastsuse tõttu veninud, siis võib treeningefektist jääda väheks.

Kui lihastreeningust jääb väheks