Helge ja valge lapsepõlvekodu

Helena (9) on just pärandanud nooremale õele Lennale (4) tuule­rõugetäpid, mida viimane uhkelt demonstreerib. Tänu neile sai ta lasteaiast koju jääda ja ema Jelena (37) tehtud kooki süüa. “Ema teeb nii häid torte,” kinnitab Helena puhtas eesti keeles ning sädistab kohe ema ja õega edasi vene keeles nii sujuvalt, nagu poleks keele­vahetus mingi küsimus. Ega olegi. Aktsendivabalt suhtlevad mõlemad lapsed kahes keeles – emaga vene, isaga eesti keeles.

Koolis käib Helena Tallinna piiril eestikeelses Järveotsa gümnaasiumis. “See tundus loogiline valik, et kool ja lasteaed jäävad tööle­sõidul tee peale,” selgitab isa Alger (46), kes töötab linnas juristina. “Siin on aga hea elada – lükkad tütred üle ukse õue, külas on mänguväljak ja teised lapsed. Ja koduõuel on mängumaja, batuut, kuumaveetünn ja suvel lastebassein.”