Pere ja Kodu aprillinumbris | Imetamismurede ja -surve all murdunud naiste hingekriipivad lood

Mu lapsed ei ole kunagi minuga nii palju koos olla saanud kui koroonaajal. Ma ei ole kunagi saanud neile pakkuda vähem ja ebakvaliteetsemat tähelepanu kui neil päevil siin nelja seina vahel. Ma ei ole kunagi tundnud end halvema emana kui praegu. Nii ma mõtlen hetkedel, kui kõik kohustused kokku jooksevad ja plahvatavad. Keset neid nukraid mõtteid saabus postkasti Elise kolumn (lk 94) – ta kirjeldas ka minu tunded suuresti ära. Teadmine, et sa ei ole päris üksi, aitab. Loodan, et ka teid. On täiesti okei niimoodi tunda.

Elin kirjutab rasketest emotsioonidest, mis saadavad emasid vahel imetamis­teekonnal, nad tunnevad end hirmus üksikuna, kogevad hävitavat süütunnet ja valehäbi (lk 30). Arvan, et on üks asi, mis on beebile rinnapiimast tähtsam – see on ema ise. On üks asi, millest sõltub lapse elu rohkem kui rinnapiimast – see on ema vaimne tervis.