Hele-Mai käis viiies kodus ja intervjueeris lapsi, et teada saada, millised lood ja saladused on laste kaisulemmikutel rääkida.

Marta (3) ja Rops

Rops on Martale kõige tähtsam, kuigi ta pole mõmm, vaid hoopis koer. Pere on korduvalt Ropsile teise linnaotsa järele sõitnud. Kord, kui Rops lasteaeda ununes ja juhtus olema pikk nädalavahetus, käis Marta isa-emaga lasteaia akna taga kuulatamas, kas temaga on ikka kõik korras. Pärast üht lasteaiapäeva, kus Rops sattus lõuna­und magama teise tüdruku kaissu, tegi Marta aga täiesti iseseisvalt otsuse, et koerake on lasteaias küll kaasas, kuid kapis.

Martal on vend, viiekuune Oskar...