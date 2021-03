Kuidas säilitada rahu stressirohkes (eri)olukorras ja käituda kui oled lapse peale ägestunud? 10 nõuannet!

Tihti arvatakse, et lapsega kvaliteetaja veetmine tähendab kinos, kohvikus, mänguväljakul käimist, rolli- või lauamänge. Tegelikkuses pakub lastele tegutsemisrõõmu just koduses majapidamises kaasa löömine. Süüa tehes saab laps lihtsamaid asju segada või hakkida, koristades tehke ka mänguautodele pesupäev. Laps saab aidata pesu pesema panna, oma riidekappi korrastada jne. Nii ei teki vanemal tunnet, et nii palju on teha, kuidas leida veel lisaaega lapsega mängimiseks.