Lõpurasedana koroonas: see pingelangus ja tänutunne, kui kuulsin beebi südamelööke – ma ei unusta seda kunagi

"Rasedana olin veelgi hoolsam käte desinfitseerija, kontaktide vältija ja maskikandja. Lootsin siiski, et kui peaksin koroonaga kokku puutuma, põen selle kergelt läbi. Kahjuks eksisin," räägib Anne oma loo sellest, kuidas 37. rasedusnädalal selgus, et tal on koroona.

Anne Smith Aaslaid 310