Liisi Eesmaa: ma ei lasknud pikki aastaid lapsesaamise mõtet endale ligi, sest tahtsin teha karjääri

Kohtun Liisi (36), tema ette­võtjast ja filmimehest elukaaslase Madis Ligema (34) ja nende poja Kuuga (3) kaanepildi tegemise päeval stuudios. Kuu tuhiseb ringi kui loodus­jõud, naudib tähelepanu, võtab mängleva kergusega poose ja küsib kannatamatult, millal juba saab selga panna uusi riideid. Kaugele näha, et moekunstniku laps. Liisi ei eita, et Kuule riided ja glamuur meeldivad. “Kui mina panen peole või pildistamiseks litritega püksid jalga, nõuab Kuu endale samasuguseid. Me oleme tema riietamises vabad ja mängulised.”

Kaks triipu rasedustestil avastasid Liisi ja Madis, olles just suundunud Kreekasse ja Itaaliasse kauaoodatud hedonistlikule veinireisile. “Läksime reisile koos Marten Kuninga ja tema elukaaslase Keit Lillemäega, sellest pidi tulema suur puhkus... Vaimusilmas oli meil planeeritud päikseline sõit veinimõisast veinimõisa, päevad täis gurmee-elamusi ja naudisklemist. Alustasime reisi hoogsate Kreeka šottidega, kuid juba paari päeva pärast tundsin, et...