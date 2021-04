Mürgistusteabekeskuse juht: eelmisel aastal oli aru saada, et metsa on sattunud ka need, kes seal tavapäraselt ei viibi

Suvel on eriti noortel looduses liikudes ja nt ATVdega võõrastel rohumaadel liikudes põhjust meile helistada, kui koju saabudes avastatakse, et jalgadele on tekkinud villid, vorbid ja need valutavad, siis on tegu karuputkepõletusega, mis vajab kiiresti päikesevalguse eest varjumist (kuni 48 tunniks), jahutamist, vahel ka ravisalve. Sellised põletused jätavad armid ja pigmenteeruvad, peale selle, et paranemine võtab aega.

"Ent meil on looduses ja kodudes ka taimi, mille hammustamisel süsteemset mürgistust ei teki, küll aga tugevam limaskestaturse. Need taimed on limaskesti ärritavad ja eriti võivad need lastel esile kutsuda ohtliku terviseseisundi, mis abi vajab," sõnab Oder ja ütleb, et siis on esmaabiks loputada suu veega (väikestel lastel puhastab suu lapsevanem märja rätikuga) ja anda väikeste lonksudena vett. Abiks on tema sõnul ka jaheda vedeliku joomine, mahlajäätise söömine. Tuleb hinnata, kas laps saab neelata/hingata.