Selle kuu lemmikud ehk mida valivad raamatukogust endale uurimiseks ja lugemiseks 3- ja 6-aastane?

Anne-Mari Alver

„Meie, teistmoodi lapsed”

Kirjastus Kentaur, 24 lk

Lapsed kipuvad ikka kõva häälega erinevusi välja tooma ja seejuures veel ka näpuga näitama, samal ajal kui täiskasvanud kutsuvad neid üles viisakusele ja sõbralikkusele. See raamat aitab selgitada juba päris pisikestele, et igaüks on omamoodi ja teistest natuke teistmoodi. Väga armas teos väga detailirohkete piltidega! Raamatut lugedes arutlesime lastega pikalt, kui erinevad on nende sõbrad ja mis neid endid eristab lasteaia rühmakaaslastest. Mida rohkem lapsed kaasa mõtlesid, seda huvitavamate mõtetega välja tulid.

Maarja Kangro

„Isa kõrvad”

Kirjastus Nähtamatu Ahv, 80 lk

See raamat sai raamatukogust valitud naljaka kaane tõttu ja sisus ei pidanud me pettuma. Raamatus on kuus õpetlikku lugu tänapäeva lastest ja täiskasvanutest, mis on kirjutatud nii humoorikas võtmes, et itsitasime lastega võidu. Ühe lapse ema muutus krokodilliks ja teise isal kasvasid kõrvad nii suureks, et tõstsid ta õhku. Oli juttu ka andekatest pükstest, kes saavad presidendiks, ülikiirest paksust tädist ja lahkest robotist, kes aitab autot käivitada. Lugusid vürtsitasid vaimukad illustratsioonid. Kindlasti üks meie viimase aja ägedamaid raamatuavastusi.

Johanna-Iisebel Järvelill

„Leo ja ninakoll”

Kirjastus Varrak, 32 lk

Kui lugesin lastele raamatut väiksest poisist Leost ja tema ninakollist, jäi äkitselt kõik väga vaikseks. Kertu ja Uku kuulasid tõsiste nägudega nii tähelepanelikult, et mind ajas lausa naerma. Meil küll ninanuuskamise ja kollide pühkimise muret ei ole, aga nüüd said ninakollid endale kindlalt soovimatu külalise staatuse. Väga õpetlik ja lõbus lugu väikelastele, mis paneb „ninaelukaile” hoopis teisiti mõtlema. Meile väga meeldis ka ninakolli kergelt tõre näoilme illustratsioonidel – see on nii tabavalt välja tulnud!

UKU VALIK





Astrid Lindgren

„Soolavarese lood. Väike loom Pellele”

Kirjastus Sinisukk, 43 lk