Pere ja Kodu mainumbris | Väikse Kirke hoiatav lugu: eluohtlikud magnetmänguasjad võivad teha alla neelamisel soolestikust sõelapõhja

Emadepäev seostub mulle kuidagi rohkem oma ema lapseks olemisega, mitte emaks­olekuga oma poistele. Mäletan, kuidas väikse tüdrukuna mõtlesin, et halbu emasid ei ole olemas. Et kõik emad on ilusad, hellad ja head – täpselt nagu minu ema. Usun seda siiani, üksikute eranditega, kellest kuulnud.

Mul on tunne, et üks emade peamisi ülesandeid on lastele alati andestada, eriti kulub see ära nende teisme­eas – mina, kes ma olin päris keeruline teismeline, meenutan just seda erilise tänutundega. Elis kirjutab oma seekordses kolumnis, kuidas tütrena oma emale andestada, ja mõtiskleb, kui mõnusas rollis saavad särada vanaemad. Need rollid – kes kellele parasjagu andestab või kellel kelle eest hoolitseda tuleb – võivadki elu jooksul vahelduda.

Kaks noort naist meenutavad, kuidas nad said esimest korda emaks – olles veel ise lapsed. Ingrid räägib, et tal oli 15aastasena rasedusest teada saades suur hirm: ema saab väga kurjaks. Tema ema asus tütart aga toetama. Vist ongi üks keerulisemaid asju toetada oma last milleski, mis vanematele sisimas täiesti ootamatu ja mitte just esimene eelistus on.

Kes on hea ema, kuidas ta lapsi kasvatab ja milliseid valikuid teeb – seda tahame vahel millegi­pärast emadena endale või üksteisele rangelt sõnastada ja selgeks teha. Milleks? On sadu erinevaid viise olla hea ema ja mitte ükski viis ei eelda eksimatust. Sa oled hea!

KAANEL | Kristel ja Marko Kruustükk: võrdsed partnerid kodus ja tööl

“Ka mina tunnen vahel, justkui oleksin emana rohkem vastutav laste eest. Siis aga tuletab Marko mulle meelde, et oleme võrdsed,” räägib Aaroni ja Arturi ema, IT-ettevõtja Kristel Kruustük Pere ja Kodu kaaneloos. Nende perel käis külas Katariina Ratasepp.