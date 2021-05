VAATA KA: Pere ja Kodu mainumbris | Väikse Kirke hoiatav lugu: eluohtlikud magnetmänguasjad võivad teha alla neelamisel soolestikust sõelapõhja

Kui Katerin Rennit (41) oma elukaaslase Markoga (43) tutvus, tabas teda üsna pea veendumus, et just selle mehega soovib ta pere luua. Tollal 36aastane naine avastas aga kiirelt, et kuklas tiksuv sisetunne, et ta ei rasestu kergesti, ei valetanud. Pärast rasestumisvastaste vahendite ärajättu ei jäänud ta lapseootele eelmise elu­kaaslasega ega jäänud ka Markoga.

Kui Katerin oli püüdnud Markoga aasta aega last saada, läks ta naistearsti vastu­võtule, et leida mure põhjus. “2017. aasta mais opereeris arst mul emakast tsüsti ja puhastas munajuhad. Lootsin, et pärast seda õnnestub rasestuda, aga kahjuks ei,” meenutab Katerin, kes pöördus seejärel Ida-Tallinna keskhaigla viljatusraviarsti poole keha­välise viljastamise ehk IVFi plaaniga. Sellega tema keeruline teekond aga alles algas...