Väikse Kirke ema: kui ta viidi operatsioonile, tabas mind enesesüüdistuste laviin - miks ma ei kontrollinud neid ükssarviku jalgu? Miks?

Et pisike ­patarei teeb lapse kõhus väga palju pahandust, teab enamik vanemaid. Sellele, et väike magnet võib alla­neelamisel suurt ohtu ­kujutada, ei oska paljud mõeldagi. Aga võib, eriti kui neid on rohkem kui üks. Maiki tütar sai seda oma nahal tunda ja räägib hoiatuseks teistelegi oma loo.