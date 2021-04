Mure, millest paljud sünnitanud naised ei räägi, ent mis on lahendatav!

Oluline on tähelepanu pöörata ka oma elustiilile: toitumine, uni ja puhkus, stress ning üleüldised liikumisharjumused peaksid olema tervist toetavad. Füsioterapeut saab anda nõu ja soovitusi, kuid igaühe enda motivatsioon ja järjepidevus on see, mis teraapia tulemuslikuks teeb.

Taastumine on individuaalne ja tõsiasi on see, et kõik naised oma täielikku sünnituseelset vormi tagasi ei saa. Kõhu venitusest taastumine on paljuski geneetiliselt määratud ja sõltub elastsete kiudude osakaalust sidekoes. Rolli mängib ka vanus, korduv rasedus, mitmikrasedus, üldine füüsiline vorm ja treenitus.