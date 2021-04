Tänapäev soodustab laste rasvumist! Personaaltreener ja ema Janika Koch-Mäe annab nõu, kuidas seda ennetada

“Kui võrdlen enda lapsepõlve liikumist ja praeguste laste oma, siis muutus on väga suur: kui minuvanustele oli lapsena toasolemine justkui karistuseks, siis praegu on olukord muutunud vastupidiseks: lapsed ei taha õues olla ja mängida, kuna toas on märksa põnevamaid tegevusi,” tõdeb treener.

Lapseea rasvumine on valus teema, mida Koch-Mäe sõnul 30 aastat tagasi põhimõtteliselt ei eksisteerinud. Põhjuseid on siin mitmeid - üheltpoolt vähenenud liikumine ja teisalt ka toidu muutumine energia- (rasva ja süsivesikute) ja lisaaineterikkamaks (erinevad stabilisaatorid, maitsetugevdajad jm) ning sellise toidu kättesaadavuse suurenemine.

Distantsõppe periood muudab olukorra veel keerulisemaks, sest see on väga tubane ja ekraanikeskne – seal veedetakse päevas tunde ja tunde ning igapäevane liikumine langeb veelgi. Praegu ei toimu ka treeninguid ning üsna lihtne on liikumatuna koduseinte vahel lausa nädalaid veeta.

Lastel pole midagi õues aja veetmise vastu

Koch-Mäe kinnitab omast kogemusest, et tegelikult lapsed koos õues aja veetmisele vastu ei ole – hea meelega matkatakse, sõidetakse rattaga või mängitakse palli.

Et lastele uusi liikumisharjutusi õpetada, mängib Koch-Mäe sõnul kindlasti rolli vanema eeskuju – kui vanem on sportlik ja motiveeritud liikuma, motiveerib see ka lapsi. “Ma ise ka selgitan ja räägin lastega palju, miks on liikumine oluline ja miks on vaja trenni teha. Samuti seda, miks on vaja juurvilju ja liha süüa ning miks on vesi parim jook. Kui midagi palju ja pikalt selgitada, küll siis jääb see ka meelde,” soovitab ta lastele selgitustööd teha.

Koos perega soovitab ta pikemaid matku ja jalutuskäike, pikemaid ringe jalgratastega. “Käin lastega jala või ratastega toidupoes ja ikka pikemat teed pidi. Käime kodu lähedal korvpalliväljakul palli põrgatamas, teeme koos lihtsamaid aiatöid,” toob ta näiteid enda perekonnast.