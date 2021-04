Ema: kui ühekuuse beebiga lõpuks kirurgi vastuvõtule saime, järgnesid mu elu raskeimad hetked, seis oli kriitiline

Kahjuks pitsus Villel ühekuuselt ikkagi ühes songas sool. “Kubeme­song näeb välja nagu pallike naha all alakõhul. Algul annab seda ettevaatlikult avast tagasi lükata. Pitsumine on see, kui song sopistub püsivalt välja ja kõhuõõnde tagasi ei lähe. See tähendab, et sooleosa jääb rõhu alla, suletuks, olukord muutub kriitiliseks ja vaja on operatsiooni,” püüab Noomi selgitada, miks ta EMOsse kiirustas.