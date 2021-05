Lotte üks loojatest Janno Põldma TV3 "Duublis": Lotte on nagu jõulupuu, kellele paned ehted ümber

Lotte karakter on iseloomult üdini hea ja see annab Põldma sõnul võimaluse ehitada tegevus tema ümber. "Ta on nagu jõulupuu, kellele sa paned ehted ümber!"

Etenduses naaseb Lottena Gerli Padar, jänes Adalbert on Sepo Seeman, Bruno rollis astub üles Priit Strandberg ja festivali direktorit kehastab Mait Malmsten festivali direktor. Üllatuslikult selgub, et roll on antud ka ooperilauljale Elina Nechayeva, mis kirjutati just teda silmaspidades.