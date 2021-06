Allikast sai armastus | Tunnustatud ajakirjanik leidis tänu tööle õnne Moldovas: meie abiellumine oli niivõrd kitš, nagu Kusturica film

LOE KA: Pere ja Kodu juuninumbris | Ema pihtimus: seisin rõdul, laps süles, ja mõtlesin, et hüppan alla

Bonnieri preemiaga tunnustatud ajakirjanik Marian Männi (35) ja poliitik Dumitru Alaiba (39) kohtusid tööalaselt viis aastat tagasi. Marian läks Moldovasse konverentsile, kuid otsustas, et võiks kirjutada sellest riigist ka loo.

Dumitru oli hiljuti lahkunud peaministri tiimist, sest ta ei tahtnud töötada üha enam korrumpeeruvas valitsuses. Teda soovitati Marianile kui allikat, kes on aus ja põhimõtte­kindel. “Esimesest vestlusest oli selge, et meie vahel on hea klapp, kuid Marian arvas, et pole mõtet järgmisele sammule mõeldagi, sest elasime teineteisest nii kaugel,” jutustab Dumitru. Mees oli aga nutikas – ta pakkus, et võiks aidata Marianil intervjuusid tõlkida ja viia ta separatistliku Transnistria poolele. Muidugi tahtis Marian ajakirjanikuna seda kogeda.

Nii algas tänu tööle suhe, mida võib kirjeldada romantilise komöödiana. Neljapäevase reisi lõpuks olid mõlemad kõrvuni armunud