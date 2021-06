Legodega reisile! Et ükski jupp plehku ei paneks, meisterdage suveseiklusteks ise vahva kohver

Kertu (4) ja Uku (6) on pidevalt tahtnud oma Lego ehitisi maale kaasa võtta, et näidata neid ka vanavanematele ja klotsidega hiljem seal mängida. Kuid kuhu need panna? Seekord meisterdavadki nad endale reisimiseks vinge Lego-kohvri ja õpetavad teisigi seda tegema.